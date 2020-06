Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Bocholt (ots)

Betrunken hat ein 25-Jähriger in Bocholt in der Nacht zum Montag ein Auto gefahren. Auf der Dinxperloer Straße fiel er gegen 00.30 Uhr Polizeibeamten auf, als er an der Wache vorbeifuhr und dabei sein Mobiltelefon benutzte. Bei der Kontrolle stieg Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,2 Promille hindeutet. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, leiteten ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell