Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schlangenlinien im Straßenverkehr

Bocholt (ots)

Mit deutlich auffälliger Fahrweise war ein 32-jähriger Autofahrer in Bocholt unterwegs. Beamten der Polizeiwache Bocholt fiel das Fahrzeug in der Nacht zum Montag gegen 01.10 Uhr auf der Straße Up de Welle in Stenern auf. Die Kontrolle brachte den Grund zu Tage: Alkoholkonsum vor und vermutlich auch während der Fahrt führte zu den Ausfallerscheinungen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können.

