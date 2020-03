Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 20.03.2020, in Bad Säckingen eine Platzwunde am Kopf zugezogen und musste deshalb ins Krankenhaus. Die 77-jährige Fahrradfahrerin hatte zwar einen Radhelm dabei, aber nicht auf. Zum Unfall war es gegen 08:30 Uhr gekommen, als eine 29 Jahre alte Renault-Fahrerin aus dem Rebbergweg auf die B 34 fahren wollte. Beim Einbiegen hatte die Autofahrerin nicht auf die Radfahrerin geachtet, die den dortigen Fuß- und Radweg entlang der Bundesstraße befuhr und war mit dieser zusammengestoßen. Durch den folgenden Sturz zog sich die Fahrradfahrerin die Kopfverletzung zu. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

