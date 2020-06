Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unfallopfer reagiert rabiat

Velen (ots)

Im Rettungswagen randaliert hat in Velen ein verletzter Pedelecfahrer, anschließend bedrohte er Polizei und Rettungskräfte mit einer Brechstange: Wenig kooperativ hat sich am Samstag das Opfer eines Unfalls gezeigt. Der 30-jährige Velener war im alkoholisierten Zustand mit seinem Pedelec gegen einen Bauzaun geprallt und gestürzt. Während der Behandlung im Rettungswagen zeigte sich der Mann immer aggressiver, schrie laut und schlug um sich. Schließlich stieg er aus und entfernte sich von der Unfallstelle - dabei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach, bedrohte diese mit einem Stein und kurz darauf mit einer Brechstange. Am Ende ließ der 30-Jährige sich durch die Ansprache eines Beamten beruhigen und ins Krankenhaus bringen. Dort entnahm ein Arzt Blutproben, um den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln zu überprüfen.

