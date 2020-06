Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Heuballen brannten in Scheune

Reken (ots)

Heuballen in einem Wert von circa 30.000 Euro brannten am Sonntag gegen 18.10 Uhr in der Bauerschaft Strote in Groß Reken. Die Ursache des Feuers ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Selbstentzündung von frisch eingelagertem Heu. Der Lagerort, eine Scheune, nahm durch die starke Rauchentwicklung Schaden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell