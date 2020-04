Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher gibt sich als Reinigungskraft aus

Düren (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses ertappten einen Einbrecher auf frischer Tat. Dieser versuchte, zwar erfolglos, sich als Reinigungskraft auszugeben, konnte in letzter Konsequenz aber fliehen.

Am gestrigen Mittwoch gegen 20:00 Uhr betraten zwei Bewohner eines Familienhauses in der Dürener Wechselsaat den Hausflur. Ihnen fiel auf, dass die Haustüre offen stand, dabei dachten sich die Beiden jedoch erst einmal nichts weiter. Sie gingen in Richtung Keller, der das Mehrfamilienhaus mit dem angrenzenden Nachbarhaus verbindet. Als sie die Kellertüre öffneten, die zum Waschkeller führt, trafen sie auf einen fremden Mann, der mit einem Putzlappen in der Hand und in gebrochenem Deutsch angab, er würde den Keller putzen. Sofort war klar, dass es sich nicht um eine neue Reinigungskraft, sondern um einen ungebetenen Gast handeln musste. Daher verließ das Paar den Keller sofort, schloss die Haustür von außen und wählte direkt vor der Tür den Notruf. Während man auf das Eintreffen der hinzugerufenen Beamten wartete, gelang dem Einbrecher jedoch die Flucht durch das an den Keller angebundene Nachbarhaus.

Die Polizei stellte gemeinsam mit den Zeugen fest, dass der Täter insgesamt zwei Keller angegangen war und diverses Werkzeug erbeuten konnte. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Zeugen konnten den mutmaßlichen Täter wie folgt beschrieben:

· männlich

· circa 175 cm groß

· circa 30 Jahre alt

· hellblonde, lockige Haare

· ungepflegtes Erscheinungsbild

Sollten Sie im Bereich der Wechselsaat zum angegebenen Zeitpunkt etwas beobachtet haben, was den Ermittlungen der Polizei dienlich sein könnte, setzen Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell