Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht Rössing

Hildesheim (ots)

Rössing. In der Nacht vom 03.06.19, 23.00 Uhr bis zum 04.06.19, ca. 10.00 Uhr streift ein unbekanntes Fahrzeug beim Durchfahren der Ortsgangsstraße von Nordstemmen in Rtg. Kreisel, in Höhe der SB Geschäftsstelle der Volksbank eG den geparkten weißen Pkw Citroen Berlingo eines 30-Jährigen aus Rössing. Hierbei entstanden Beschädigungen an der linken Seite vom geparkten Pkw. Der Schaden wird auf ca. 2000,00 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt, Tel.-Nr.: 05066/9850

