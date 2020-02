Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Frauen bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm)Am 05.02.2020, gegen 13:45 Uhr, erschlichen sich zwei unbekannte Frauen das Vertrauen einer Seniorin, verschafften sich damit Zutritt in deren Wohnung in der Straße Am Kipphut und entwendeten eine Geldkassette.

Den Ermittlungen zufolge verwickelten die unbekannten Täterinnen die 87-jährige Seniorin vor ihrem Wohnhaus in ein Gespräch, als diese vom Einkaufen zurückkam. Sie boten an, beim Tragen der Einkäufe zu helfen und begleiteten die ältere Dame bis in ihre Wohnung. Eine der Frauen hielt sich anschließend mit der 87-jährigen in der Küche auf und half beim Verstauen der Einkäufe.

Kurz nachdem die weiblichen Personen die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Seniorin das Fehlen einer Geldkassette aus ihrem Schlafzimmer, in der sich u.a. ein unterer, vierstelliger Geldbetrag befand.

Die derzeit Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Frau

-Ca. 50 Jahre alt

-Dick

-Ca. 170-175 cm groß

-Schwarze Haare

-Bekleidet mit blauem Anorak und einer schwarzen Hose

2. Frau

-Ca. 50 Jahre alt

-Schlank

-Ca. 175-180 cm groß

-Schwarze Haare

Beide Frauen gaben an, angeblich Italienerinnen zu sein.

Zeugen, denen die unbekannten Täterinnen aufgefallen sind bzw. die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

