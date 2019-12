Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191229-1-pdnms Einbruch in EFH

Hamdorf (ots)

Hamdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/An Heiligabend kam es zwischen 17.30 Uhr und 21.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Rayer Weg in Hamdorf. Nach dem Aufhebeln einer Wintergartentür gelangten der/die Täter in das Gebäude und entwendeten Schmuck in bisher unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 04331/208450 bei der Polizei zu melden.

