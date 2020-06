Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Küchenbrand & Farbschmierereien

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schwaikheim: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein 22 Jahre alter Mann fuhr am Montagabend gegen 23 Uhr mit seinem Seat die L 1140 von Schwaikheim in Richtung Hohenacker entlang. Hierbei kam er mehrfach auf die Gegenfahrspur und kollidierte schließlich mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo eines 32-Jährigen. Obwohl sowohl beide Fahrer, als auch die 28-jährige Beifahrerin im Seat beim Unfall leicht verletzt wurden, setzte er seine Fahrt zunächst fort. Letztlich kam der Mann mit seinem völlig demolierten Pkw in der Lindenstraße zum Stehen, wo er von der Polizei aufgegriffen wurde. An den beiden Pkw entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Da sich beim Unfallverursacher der Verdacht ergab, dass er durch Alkohol oder sonstige berauschende Mittel beeinträchtigt war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Unklar ist bislang, ob der Seat-Fahrer noch weitere Verkehrsunfälle verursacht oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Zeugen oder weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Urbach: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 44 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8:40 Uhr in der Straße Obere Seehalde. Der Zweiradfahrer kam beim Abbiegen zu weit nach links und kollidierte mit dem Opel einer entgegenkommenden 61 Jahre alten Autofahrerin. Anschließend stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf gut 1000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Küchenbrand

Mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Montagabend, gegen 23 Uhr in die Friedrich-Schofer-Straße zu einem Küchenbrand aus. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte ein Anwohner nach dem Kochen vergessen, den Herd abzustellen, weshalb das Öl in der Pfanne Feuer fing und anschließend auf die Küche übergriff. Mit Hilfe eines Nachbarn konnte das Feuer letztlich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Küche wurde beim Brand dennoch stark beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Verletzt wurde beim Brand zum Glück niemand.

Kirchberg an der Murr: Frau bei Unfall verletzt

Eine Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr in der Marbacher Straße. Eine 23 Jahre alte Peugeot-Fahrerin fuhr die Marbacher Straße in Richtung Marbach entlang und kam in einer Rechtskurve kurz vor dem Ortsende auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte sie mit dem Renault eines entgegenkommenden 40-jährigen Autofahrers, der zwar noch nach links auswich, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte. Die Peugeot-Fahrerin wurde beim Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Murrhardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Autofahrerin beschädigte am Montag, gegen 11:30 Uhr einen vor dem Ärztehaus in der Theodor-Heuss-Straße geparkten Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen älteren, silberfarbenen VW Golf handeln. Zeugenhinweise zur bisher unbekannten Unfallverursacherin werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

Backnang: Farbschmierereien

Rund 4000 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Vandalen zwischen Freitagabend und Montagvormittag in einem Parkhaus in der Grabenstraße. Mit roter und blauer Farbe wurden mehrere Verkehrsschilder im Parkhaus sowie mehrere Wände beschmiert. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Leutenbach: Rollerfahrerin nach Sturz verletzt

Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Vito wollte am Montag, gegen 13:40 Uhr in der Maybachstraße wenden. Hierbei übersah er eine 48 Jahre alte Rollerfahrerin. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, wich die Rollerfahrerin aus, kam anschließend aber zu Fall und verletzte sich hierbei. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden am Roller wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Fellbach-Schmiden: Frau bei Sturz im Bus verletzt - Autofahrerin gesucht

Eine 67 Jahre alte Insassin eines Linienbusses wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr in der Jakobstraße verletzt. Auf Höhe der Kreissparkasse musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten, da ein Kind um ein geparktes Auto herumrannte. Hierbei wurden mehrere Insassen aus ihrer Sitzposition geschleudert. Auf Nachfrage des Busfahrers, ob jemand verletzt wurde, meldete sich zunächst niemand. Der Busfahrer unterhielt sich anschließend kurz mit der Autofahrerin und setzte die Fahrt anschließend fort. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die 67-jährige Frau verletzt wurde. Das Polizeirevier Fellbach bittet daher die Autofahrerin sowie evtl. weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell