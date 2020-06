Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auto zerkratzt - Diebe versuchten Opferstock zu entwenden - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

2800 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 19.35 Uhr im Begegnungsverkehr ereignete. Die Autos eines BMW-Fahrers und eines Skoda-Fahrers streiften sich an der Einmündung Hardtstraße/Falkenbergstraße beim Abbiegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Aalen: Parkhausrempler

In einem Parkhaus in der Bahnhofstraße beschädigte ein 80-jähriger Opel-Fahrer gegen 15.30 Uhr beim Einparken einen geparkten JEEP. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter. Als er Zuhause die Schäden an seinem Auto erkannte, kehrte er an die Unfallstelle zurück und verständigte die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf der Ulmer Straße fahrend kollidierte am Dienstag gegen 15.20 eine 60-jährige VW-Lenkerin beim Fahrspurwechsel mit einem dort fahrenden Renault-Lenker. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Hüttlingen: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Mittwoch 3.6. und Freitag, 5.6 bewarfen Unbekannte einen geparktes BMW Cabrio mit kleinen Kieselsteinen, wodurch die linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in einem Parkhaus in der Wasseralfinger Straße abgestellt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Wasseralfingen unter Tel. 07361/97960 entgegen.

Ellwangen: Versuchter Diebstahl von Opferstock

In der Basilika St. Vitus auf dem Marktplatz versuchte ein Unbekannter zwischen Montagmorgen und Dienstmorgen einen Opferstock von der Wand zu hebeln. Bei dem Diebstahlsversuch verursachte der Täter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Von einem Unbekannten wurde am Dienstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein schwarzer Pkw Mercedes Benz auf der Beifahrerseite zerkratzt, der im Bereich Kettenschmiede abgestellt war. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Das Polizeirevier Ellwangen bittet zur Klärung der Straftat um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07961/9300 entgegengenommen werden.

