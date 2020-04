Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Hochwertige Scheren aus Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 12.04.2020, 21:00 Uhr bis 13.04.2020, 15:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in der Zeppelinstraße in einen Pkw eingebrochen und haben Diebesgut im Gesamtwert von ca. 1.000,- Euro gestohlen.

Die Täter verschafften sich vermutlich durch Überwinden der elektronischen Schließvorrichtung Zugang zu einem grauen Pkw, Daimler-Benz, Smart Fortwo Coupe. Aus dem Kofferraum entwendeten die Täter anschließend eine Haarschneidemaschine und drei hochwertige Scheren. Aus einer Geldbörse entwendeten sie eine Bankkarte, eine Kreditkarte und 20 Euro Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

