Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tritte gegen Mülleimer vor den Augen der Polizei

Lüdenscheid (ots)

Ein 16-Jähriger ließ seine Laune am Freitagabend an der Bräuckenstraße an einem Bushaltestellen-Mülleimer aus. Was er bei seinen Tritten gegen den inzwischen herausgebrochenen Eimer nicht bemerkte: Neben ihm wartete gerade eine Polizeistreife vor der roten Ampel. So konnte er schlecht leugnen und räumte die Tat ein. Die Polizei nahm seine Personalien auf und schrieb eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

