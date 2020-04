Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Gartenhaus

Homberg (ots)

Tatzeit: 09.04.2020, 17:00 Uhr bis 10.04.2020, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Gartenhaus im Kleingartengelände Eckerichsweg eingebrochen und haben Werkzeuge im Wert von ca. 400,- Euro gestohlen.

Die Täter brachen die Zugangstür zur Gartenhütte, sowie die Türen der beiden in der Gartenhütte befindlichen Abstellräume, als auch die Zugangstür eines Schuppens gewaltsam auf und entwendeten anschließend eine elektrische Säbelsäge und ein Stromaggregat. Die Täter richteten bei dem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

