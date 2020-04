Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte steigen in Kindergarten ein und randalieren

Homberg (ots)

Tatzeit: 08.04.2020, 14:30 Uhr bis 09.04.2020, 07:00 Uhr

In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße "Am Schenkelsborn" eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von 300,- Euro verursacht.

Die Täter hebelten mittels unbekannten Werkzeuges die Notausgangstür des Kindergartens auf und drangen in das Gebäude ein. Im Kindergarten warfen sie aus einem Regal einen Karton mit Inhalt zu Boden, sodass der Inhalt auf dem Fußboden verstreut war. Entwendet wurde aber nichts.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

