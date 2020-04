Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Trockenerfurth: Versuchter Einbruch in Geschäft - Täter von Alarmanlage verschreckt

Homberg (ots)

Tatzeit: 08.04.2020, 19:00 Uhr bis 09.04.2020, 03:12 Uhr

In der letzten Nacht haben unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft in der Römersberger Straße einzubrechen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro verursacht.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und räumten ein Fliegennetz beiseite. Vermutlich wurden sie durch die ausgelöste akustische Alarmanlage davon abgehalten, in das Gebäude einzusteigen und brachen ihr weiteres Vorhaben ab. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

