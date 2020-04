Polizei Homberg

POL-HR: Schwarzenborn: Bewohner bei Küchenbrand leicht verletzt

Homberg (ots)

Brandzeit: Mittwoch, 08.04.2020, 21:42 Uhr

Gestern Abend kam es zu einem Brand in einer Küche in einem Fachwerk-Wohnhaus in der Hintergasse, bei dem zwei 51-jährige Hausbewohner leicht verletzt wurden.

Das Feuer in der Küche ist vermutlich durch Essen entstanden, welches auf dem Elektroherd in Brand geraten ist. Die Feuerwehren aus Schwarzenborn, Neukirchen, Seigertshausen und Grebenhagen waren im Einsatz und haben das Feuer gelöscht, dass bereits auf die Hausfassade übergegriffen hatte. Beide Hausbewohner wurden vorsorglich mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000,- Euro geschätzt.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell