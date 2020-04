Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen von Unfall auf dem Ohlerkirchweg gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag, 2. April, gegen 16.30 Uhr einen Unfall auf dem Ohlerkirchweg beobachtet haben.

Die 56-jährige Fahrerin eines gelben Renaults gibt an, dass sie den Ohlerkichweg in Richtung Brunnenstraße befahren habe, als ihr ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Dieses sei mittig auf der Straße gefahren, so dass sie nach rechts ausweichen musste. Dabei habe sie zwei geparkte Autos touchiert und sich Schmerzen in der Hand zugezogen.

Das Cabriolet der 56-Jährigen ist in Folge des Unfalls im vorderen rechten Bereich komplett demoliert und nur noch bedingt fahrbereit. An einem der beiden geparkten Autos, einem schwarzen Audi, ist der Außenspiegel beschädigt. Ein schwarzer Hyundai ist im hinteren Bereich vollständig kaputt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und zum Beispiel Angaben zu dem entgegenkommenden Auto machen können. Sie bittet diese Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell