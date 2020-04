Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Zeugenhinweis: 24-Jähriger des Handels mit gestohlenen Kfz-Teilen verdächtigt

Mönchengladbach (ots)

Hinweise von Zeugen haben die Polizei auf die Spur eines 24-jährigen Mönchengladbachers gebracht. Er steht nun in Verdacht, Roller zu stehlen, diese auseinanderzubauen und die Einzelteile oder neu zusammengesetzte Roller zu verkaufen. Fahrgestelle und überschüssige Teile entsorgte er mutmaßlich in der Nähe seiner Wohnung.

Nach einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten die Wohnräume des 24-Jährigen. Dabei fanden sie neben einer geringen Menge an Amphetamin in der gesamten Wohnung und im Keller Auspuffteile, zum Teil frisch lackierte Karosserieteile sowie Motorblöcke. Darunter waren auch die Einzelteile eines Rollers, der am Samstag, 4. April, in Windberg als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten schrieben Strafanzeige unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Mopeds und Krafträdern. Die Ermittlungen dauern noch an.

Der 24-Jährige ist bereits mehrfach strafrechtlich wegen Eigentumsdelikten im Kraftfahrzeug-Bereich, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betäubungsmittel-Delikten in Erscheinung getreten. (km)

