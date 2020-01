Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Polizei stoppt Alkoholfahrt

Oberderdingen (ots)

In der Nacht auf Freitag kam es in der Brettener Straße in Oberderdingen zu einer Trunkenheitsfahrt. Im Rahmen einer Personen- und Fahrzeugkontrolle wurde bei einem 21-jährigen Renault-Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille, weshalb der Fahrer eine Blutprobe abgeben musste.

