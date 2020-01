Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Unfallflucht auf Parkplatz

Bretten (ots)

Grob 4000 Euro Sachschaden hat ein nicht bekannter Fahrzeugführer am Donnerstagmittag an einem auf einem Parkplatz an der Diedelsheimer Höhe abgestellten Audi verursacht. Dies schien ihn wenig zu kümmern, denn er verließ die Örtlichkeit, ohne sich für den Unfall zu verantworten. Der 27 Jahre alte Audi-Fahrer hatte seinen Pkw zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zurückkam, musste er die Beschädigung an der Beifahrerseite des Pkw feststellen. Vermutlich wurde der Schaden bei einem Parkvorgang verursacht. Das Polizeirevier Bretten hat nun die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell