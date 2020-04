Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche am Wochenende

Mönchengladbch (ots)

Am Samstagmorgen, zwischen 09.00 Uhr und 10:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Konstantinstraße. Nachdem sie das ganze Haus nach Wertgegenständen durchsucht hatten, bauten sie einen im Schlafzimmer befindlichen Tresor aus und verließen das Haus in unbekannte Richtung. Im Tresor befanden sich eine teure Uhr, Bargeld und Wertpapiere. Ebenfalls ungebetenen Besuch erhielt am Samstagabend, zwischen 20.00 Uhr und 23.50 Uhr, die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ueddinger Straße. Ein Einbrecher öffnete das auf Kipp stehende Schlafzimmerfenster und durchwühlte unbemerkt sämtliche Behältnisse, während sich die Geschädigte in der Wohnung aufhielt. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit nicht fest.

