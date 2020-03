Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Bühl (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem Opel am Donnerstagnachmittag an der Einmündung der Birkenstraße zum Henri-Dunat-Platz endete für ein fünfjähriges Kind mit leichten Verletzungen in der Notaufnahme. Ein 79 Jahre alter Toyota-Lenker hatte gegen 14:10 Uhr an der Einmündung die Vorfahrt einer von rechts herannahenden Opel-Fahrerin missachtet. Der im Opel mitfahrende Junge musste nach der Kollision mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Unfallfahrer kamen ohne Blessuren davon. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrtauglichen Autos beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

/wo

