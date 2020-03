Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wilde Verfolgungsfahrt

Rastatt (ots)

Die mutmaßlich zu hohe Alkoholisierung eines 32 Jahre alten Mannes, in Kombination mit seiner riskanten Fahrweise, hat für ihn nun unangenehme Konsequenzen. Der Moped-Fahrer sollte am Donnerstag in der Bismarckstraße aufgrund eines erkennbaren Hakenkreuzes auf der Vorderseite seines Rollers einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der 32-Jährige mehrere Male die Anhaltezeichen der Polizeistreife missachtete, streifte dieser vermeintlich einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Mercedes Sprinter und den Streifenwagen im vorderen rechten Bereich. Im Verlauf konnte der Flüchtende durch die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden festgehalten werden. Verletzt wurde niemand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von über einem Promille zutage. Der Zweiradlenker musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun unangenehmer Post der Staatsanwaltschaft entgegen.

