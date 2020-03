Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Versuchter Einbruch

Baden-Baden (ots)

Ein Einbruchsversuch in ein Möbelhaus in der Straße 'Im Rollfeld' hat in der Nacht auf Freitag einen Sachschaden von etwa 500 Euro nach sich gezogen. Ein Unbekannter hatte kurz vor 2 Uhr mit einem Stein eine Glasscheibe des Gebäudes eingeworfen, ist nach bisherigen Feststellungen aber nicht in das Möbelhaus eingestiegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden übernahmen die Sicherung der Fensterscheibe. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

