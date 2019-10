Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Aufmerksamer Zeuge meldete verdächtige Person - Fahrraddieb festgenommen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (30.10.2019) konnten Beamte der Bonner City-Wache nach einem Zeugenhinweis einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat festnehmen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 04:10 Uhr hatte ein Zeuge verdächtige Geräusche aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Wachsbleiche wahrgenommen und die Polizei informiert. Beamten der Polizeiwache Innenstadt gelang es, einen 40-jährigen Verdächtigen in Tatortnähe zu stellen. Der Mann führte dabei ein hochwertiges Damen-E-Bike mit sich. Wie sich herausstellte, war die Haustüre des betroffenen Mehrfamilienhauses zur Tatzeit aufgebrochen worden. In der Tiefgarage wurden mehrere Fahrradschlösser geknackt und die Räder mutmaßlich für einen Abtransport bereitgestellt. Der 40-Jährige, der einschlägig polizeibekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Am Mittwochmorgen übernahmen Beamte der zuständigen Ermittlungsgruppe (EG) "Bike" die weiteren Ermittlungen wegen Einbruchs- und Fahrraddiebstahl gegen den 40-Jährigen. Diese dauern derzeit noch an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wird er in Kürze einem Richter vorgeführt werden.

Erneut führte der schnelle Notruf eines aufmerksamen Zeugen zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

