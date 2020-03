POL-PDLD: Edesheim - 19-jähriger Kradfahrer leichtverletzt

Polizeidirektion Landau

Weil ein 78-jähriger Autofahrer gestern Abend (30.03.2020, 18.15 Uhr) die Vorfahrt eines 19-jährigen Kradfahrers missachtete, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Kradfahrer von seinem Zweirad geschleudert und an der linken Hand verletzt wurde. Der 19-Jähriger war auf der L 507 in Richtung Hainfeld unterwegs, als der 78-jährige Autofahrer aus einem Wirtschaftsweg kommend in diese einfahren wollte. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 2.000 Euro.

