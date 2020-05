Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Tatverdächtige nach bewaffnetem Raubüberfall in Oberzwehren festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die am 28., 29. April und 8. Mai 2020 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 bereits veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Raubüberfall.)

Kassel-Oberzwehren: Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Mattenbergstraße am 28. April haben die intensiven Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Kassel und Kasseler Kriminalpolizei zur Festnahme von drei Tatverdächtigen geführt. Ein 18-Jähriger aus Kassel und ein 27-Jähriger aus Baunatal stehen nun im dringenden Verdacht, den Raubüberfall unter Vorhalt einer Schusswaffe begangen und dabei eine größere Summe Bargeld erbeutet zu haben. Darüber hinaus ist eine Angestellte des Geschäfts ebenfalls in den Fokus der Ermittler geraten, da sie offenbar mit den Räubern gemeinsame Sache gemacht hatte.

Im Zuge der Ermittlungen war den aufmerksamen Beamten des K 35 nicht entgangen, dass die beiden Täter bei ihrem Vorgehen offensichtlich über detailliertes Wissen zu internen Abläufen des Marktes verfügten. Daran anknüpfend geriet schließlich eine Mitarbeiterin in Verdacht, die Täter mit diesem Wissen ausgestattet zu haben. Durch weitere operative Maßnahmen erhärtete sich zunehmend der Verdacht, dass sie die Tat gemeinsam mit den beiden ihr bekannten Tatverdächtigen geplant haben könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden in der vergangenen Woche die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Dabei konnten neben Schreckschusswaffen, die als Tatmittel infrage kommen, auch Bargeld, bei dem es sich um Teile des Raubguts handeln dürfte, sichergestellt werden.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes verantworten, einem Verbrechenstatbestand mit einer Strafandrohung von mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern derzeit an.

Matthias Mänz Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561 - 910 1020

Andreas Thöne Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912 2592

