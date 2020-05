Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrüche in Autohaus: Täter stehlen grauen Polo; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zwei Einbrüche in ein Baunataler Autohaus sowie eine dazugehörige Lagerhalle, die sich am Wochenende ereigneten, beschäftigen derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Während die unbekannten Täter beim ersten Einbruch gewaltsam einen Safe öffneten und einen grauen VW Polo vom Gelände stahlen, gingen sie beim zweiten Einbruch leer aus. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo gehen derzeit davon aus, dass beide Taten auf das Konto derselben Einbrecher gehen. Sie sind auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder relevante Hinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der erste Einbruch an der Porschestraße im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagnachmittag, 17 Uhr. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter eine Scheibe zur Werkstatt eingeschlagen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Auf ihrem Beutezug hebelten sie mehrere Türen und Schränke im Autohaus auf, bevor sie gewaltsam den Safe öffneten. Neben mehreren Fahrzeugschlüsseln erbeuteten die Täter einen VW Polo, der auf dem Außengelände abgestellt war. Von dem zehn Jahre alten Auto und den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen Schaden von rund 1.500 Euro an.

In der Nacht zum heutigen Montag kam es dann zu dem Einbruch in die Lagerhalle des Autohauses an der Porschestraße. Auch in diesem Fall hatten die Täter zunächst eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend hebelten sie eine Metalltür auf, um in die Halle mit den abgestellten Fahrzeugen zu gelangen. Dabei löste um 01:20 Uhr die Alarmanlage aus, sodass die Einbrecher ohne Beute flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Wer den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

