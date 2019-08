Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend bei einem 46-Jährigen mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Der Mann war den Beamten in der Ludwigstraße aufgefallen. Er hatte einen größeren Maschinenkoffer bei sich, in einer Einkaufstasche führte er weiteres Werkzeug mit sich. Bei den Elektrogeräten, Schraubendreher und anderen Gerätschaften handelte es sich um überwiegend hochwertige Artikel. Zur Herkunft der Sachen konnte der 46-Jährige keine plausiblen Angaben machen. Eine Überprüfung ergab, dass ein Teil der Gegenstände vermutlich aus Diebstahlsdelikten stammen dürfte. Die Ermittlungen zur Herkunft der Werkzeuge dauern an. Die Arbeitsgeräte wurden sichergestellt. |erf

