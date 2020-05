Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohner vertreibt nächtliche Einbrecher: Zeugen in Calden gesucht

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum gestrigen Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Calden-Westuffeln einzubrechen, wurden dabei aber von einem Bewohner vertrieben, als er ein Fenster öffnete. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war es gegen 01:40 Uhr zu dem Einbruchsversuch in der Mühlenbergstraße, nahe der Thüringer Straße, gekommen. Als der Bewohner des Einfamilienhauses, der noch wach war, ein Fenster zum Lüften öffnete, sah er zwei Männer, die in Richtung Schulstraße davonrannten. Zunächst dachte er sich aber nichts dabei. Erst am Morgen entdeckten die Bewohner die Hebelspuren an ihrer Haustür und riefen die Polizei. Die flüchtigen Täter sollen etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Sie trugen schwarze Jogginghosen, schwarze Kapuzenpullover und unterhielten sich in einer osteuropäischen Sprache, so der Bewohner.

Wer in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts beobachtet hat oder Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 05671-99280 bei der Polizeistation Hofgeismar oder unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell