Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kaufungen (LK Kassel): Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt, Gutachter eingeschaltet

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Schwere Verletzungen trug ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Kaufungen am heutigen Tag bei einem Verkehrsunfall in Kaufungen, Ortsteil Niederkaufungen, davon.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost in Kassel berichten, befuhr der 59-jährige zum Unfallzeitpunkt die Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ein 25 Jahre alter Pkw- Fahrer aus Niestetal, der den Hessenring aus Richtung Witzenhäuser Straße kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Str. befuhr und die vorfahrtsberechtigte Theodor-Heuss-Straße kreuzen wollte, übersah den Kradfahrer und stieß seitlich mit dem Krad zusammen. Der 59 jährige wurde durch den Aufprall von seinem Krad katapultiert und auf das Fahrzeug eines entgegenkommenden Pkw geschleudert, welches durch einen 39 Jahre alten Pkw.-Führer aus Kaufungen gesteuert wurde.

Der Kradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach erfolgter notärztlicher Erstversorgung durch einen Rettungswagen in eine Kasseler Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs sowie der Ursache wurde ein Gutachter zur Unfallstelle entsandt.

