POL-KS: Viehanhänger abgekuppelt und Renault Kangoo gestohlen: Zeugen in Schauenburg gesucht

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags stahl ein unbekannter Täter in Schauenburg-Martinhagen einen 20 Jahre alten Renault Kangoo vom Hof eines landwirtschaftlichen Betriebs. Nachdem der Autobesitzer den Diebstahl bei der Polizei angezeigt hatte, fand er seinen Wagen nur wenige Stunden später nahe des Freizeitsees Martinhagen unbeschädigt wieder auf. Von dem Täter fehlt bislang noch jede Spur. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie der Besitzer des Wagens den Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes bei seiner Anzeigenaufnahme berichtete, hatte sich der Diebstahl am Höhweg gegen 05:30 Uhr ereignet. Das Auto mit angekuppelten Viehanhänger hatte er kurz zuvor auf dem Hof seines landwirtschaftlichen Betriebs abgestellt und war in den Schlachtraum gegangen. Den Zündschlüssel ließ er in dem unverschlossenen Wagen liegen. Als er von draußen Motorgeräusche hörte und nach dem Rechten sah, stelle er fassungslos fest, dass nur noch der abgekuppelte Anhänger auf dem Hof stand. Von dem dreisten Täter und dem blauen Renault fehlte bereits jede Spur. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos.

Nur wenige Stunden später, gegen 10:20 Uhr, entdeckte der Autobesitzer dann selbst seinen Kangoo, der in Verlängerung der Industriestraße am Ortsrand von Martinhagen abgestellt war. Wann und weshalb der Täter den Wagen dort abgestellt hatte, ist bislang noch ungeklärt. Nach einer Spurensicherung der Polizei konnte der Besitzer sein Auto wieder in Empfang nehmen.

Wer am heutigen Freitagmorgen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl in Schauenburg-Martinhagen gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

