Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Montag gegen 15 Uhr kam ein 35-jähriger aus Aldenhoven mit seinem PKW von der Straße ab. Zuvor befuhr er die Verbindungsstraße zwischen Bracht und Oedingen (L737). Nach seinen Angaben kam ihm in einer Linkskurve ein weißer Kleinwagen mit einem männlichen Fahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Er wich nach rechts aus und fuhr gegen einen Baum. Bei dem Aufprall verletzte er sich leicht, ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entgegenkommende PKW-Führer setzte seine Fahrt in Richtung Bracht fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell