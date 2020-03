Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 30-Jährige wird Opfer eines Handtaschenraubes

Attendorn (ots)

Ein Raubdelikt ereignete sich am Montag gegen 18.05 Uhr in Attendorn, Ostwall. Ein bisher Unbekannter entriss einer 30-Jährigen, auf Höhe des Kolpinghauses, die Handtasche und flüchtete in Richtung Bahnhof. In der Handtasche befand sich Bargeld sowie persönliche Unterlagen und Karten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: vermutlich männlich, dunkle Oberbekleidung, Kapuzenpulli, Kapuze über den Kopf gezogen, helle Jeans. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

