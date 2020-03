Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.03.2020

Goslar (ots)

Werkzeug gestohlen

Goslar. Bislang unbekannte Täter gelangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Keller eines Wohnhauses in der Okerstraße. Hierbei werden mehrere Kellertüren beschädigt und Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Sachbeschädigung

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter sprühte von Sonntag auf Montag, zwischen 22.00 Uhr und 01.50 Uhr ein Hakenkreuz auf die Verglasung eines Firmengebäudes in der Stapelner Straße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Ausweisdokumente verloren- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Goslar. Am Sonntag, gegen 19.35 Uhr, erschien ein 21-jähriger Mann auf der Polizeidienststelle in Goslar, um den Verlust seiner Ausweisdokumente anzuzeigen. Hierbei stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, den Weg zur Dienststelle jedoch mit einem Pkw zurückgelegt hatte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell