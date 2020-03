Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für So., 01.03.2020

Goslar (ots)

Diebstahl aus Portemonnaie Am Samstag, gegen 08:20 Uhr, wurde ein 78jähriger Goslarer nach dem Verlassen einer Bankfiliale in der Breiten Str. von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat darum, ein Zweieurostück in Eineurostücke gewechselt zu bekommen. Nachdem der Rentner sein Portemonnaie herausholte, um nach Kleingeld zu suchen, griff der Mann in die Geldbörse und entwendete Geldscheine im Wert von 600 Euro. Anschließend flüchtete er in Richtung Breites Tor. Der vermutlich deutsche Täter war ca. 45 Jahre alt und war auffällig klein, ca. 155 cm bis 165 cm. Er trug eine scharze Mütze und eine schwarze Jacke.

Trunkenheit im Straßenverkehr Am Sonntagmorgen, 03:13 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei Goslar, dass er einen Pkw beobachte, der in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 6 unterwegs sei. Er verfolgte das verdächtige Fahrzeug über die B 241 bis Vienenburg, wo das Auto geparkt wurde und die Fahrerin ein Wohnhaus betrat. Die eintreffende Funkstreife stellte bei der Überprüfung fest, dass die Fahrzeugführerin einen Atemalkoholwert von 2,12 Promille aufwies. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein der 26jährigen Vienenburgerin wurde beschlagnahmt.

