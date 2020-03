POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 01.03.2020

Polizeiinspektion Goslar

1.Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am 29.02.2020, gegen 02:15 Uhr, ein 20jähriger Hildesheimer auf der Jacobsonstr. In Seesen kontrolliert. Während der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein von dem Fahrer ausgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille AAK. Daraufhin wurden eine Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungs-widrigkeitenverfahren eingeleitet.

2.Verkehrsunfall

Am 29.02.2020, zwischen ca. 13:00 und 13:30 Uhr, befuhr ein 91jähriger Seesener mit seinem Pkw den Parkplatz des Rewe-Marktes Zimmerstr. in Seesen. Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte er einen dort bereits geparkten Pkw. Während der Nachfrage zum Halter des beschädigten Pkw im Rewe-Markt wurde dieser Pkw zwischenzeitlich vom Ort weggefahren. Bei dem beschädigten Pkw soll es sich um einen blauen Kleinwagen handeln. Der Fahrzeugführer eines solchen Fahrzeuges mit frischen Unfallbeschädigungen wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzten.

3.Diebstahl

Am 29.02.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es in einem Seniorenwohnheim in Lutter zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 88jährigen Bewohnerin. Hierbei wurden 2 bislang unbekannte männliche Personen durch eine Mitarbeiterin des Heimes im Zimmer der Seniorin, die sich zu dieser Zeit im Bad aufhielt, überrascht. Die Personen flüchteten sofort durch ein Fenster und die Terrassentür in unbekannte Rtg. Im Anschluss wurde der Diebstahl von ca. 45,- Euro Bargeld aus einer Geldbörse der Gesch. festgestellt. Die flüchtigen Täter wurden wie folgt beschrieben: 1.Dunkelhäutig, 16-20 Jahre alt, ca. 170 cm - 175 cm groß, knielanger schwarz-/beigekarierter Mantel, Basecap 2.Dunkelhäutig, 16-20 Jahre alt, ca. 170 cam - 175 cm groß, dunkle Bomberjacke, seitlich kurzgeschnittene, schwarze, krause Haare. Im Zusammenhang mit diesen Personen steht vermutl. ein grauen Audi Avant mit einem gelben, eventuell britischen Kennzeichen, der in der Nähe des Tatortes bzw. in Lutter gesehen wurde. Zeugenhinweise an die Polizei in Seesen bzw. die Polizeistation in Lutter. (Ste.)

