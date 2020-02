Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 29.02.20

Goslar (ots)

Sachbeschädigung - Am 28.02.20 kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr in Bad Harzburg, Hopfengarten, zu einer Sachbeschädigung an einer Grundstücksmauer. Ein bislang unbekannter Täter riss bei der Mauer auf einer Länge von 50 m die oberen Abdeckplatten der Mauer ab, so dass ein Schaden von ca. 1000, -- EUR entstand. Aufgrund des genannten Tatzeitraums und des Schadensumfangs liegt es nahe, dass die Tat durch einen Zeugen beobachtet worden ist. Dieser wird gebeten, sich beim PK Bad Harzburg zu melden.

Falschgeld - Am 28.02.20, um 15.29 Uhr, wurde durch einen Mitarbeiter einer Tankstelle auf der Herzog-Julius-Str. in Bad Harzburg mitgeteilt, dass ein Kunde versucht habe, mit vermutlichem Falschgeld zu bezahlen. Als der Mitarbeiter dieses bemerkt und die Polizei informieren will, bezahlt der Kunde mit richtigem Geld und verlässt die Tankstelle mit einem PKW. Das mutmaßliche Falschgeld lässt er dabei zurück. Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass es sich tatsächlich um einen gefälschten 50, -- Euro-Schein handelt. Das Falschgeld wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Eine Halterfeststellung für das am Täterfahrzeug angebrachte Kennzeichen ergab, dass dieses Kennzeichen nicht ausgegeben ist. Somit dürfte das Kennzeichen ebenfalls eine Fälschung sein.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 28.02.20, um 12.08 Uhr, kam es in Bad Harzburg, Ilsenburger Str. / Herzog-Julius-Str. zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein in Richtung ostwärts fahrender 60jähriger PKW-Fahrer aus Halberstadt übersah infolge Unachtsamkeit ein 8-jähriges Mädchen aus Bad Harzburg, welches die Fahrbahn überqueren wollte und den Fußgängerüberweg bereits betreten hatte. Das Mädchen geriet mit ihrem Fuß unter den Reifen des PKW und wurde dabei leicht verletzt. Es wurde durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

