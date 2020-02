Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Auseindersetzung in Hahnenklee/Zeugen gesucht.

Goslar (ots)

Goslar-Hahnenklee. Am vergangenen Montag, 24.02.20, kam es gegen 22.00 Uhr in einer Gaststätte in der Hahnenkleer Rathausstrasse zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, die sich nach draußen verlagerten und anschließend auch auf deren Weg, der über die Rathausstrasse in den Granetalweg führte, fortgesetzt wurden.

Im Granetalweg eskalierte schließlich die Situation, eine Person wurde verletzt und musste in der Folge ins Krankenhaus nach Goslar gebracht werden.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, insbesondere eine männliche Person, die mit einem Hund im Bereich Ecke Oberförster-Hermann-Müller-Weg unterwegs war, die während der lautstarken Auseinandersetzung auf die Situation aufmerksam wurden und entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

