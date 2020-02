POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für Sa., 29.02.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung der PI Goslar für Sa., 29.02.2020

Goslar (ots)

Zeugen gesucht:

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 15:50 Uhr, wurde, auf dem Parkplatz des Marktkaufs in der Baßgeige, ein geparkter silberfarbener Citroen C4 auf der Beifahrerseite beschädigt (Sachschaden ca. 600 Euro). Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Ebenfalls am Freitag, in der Zeit von 17 Uhr bis 19:15 Uhr, wurde in der Bäckerstraße in Goslar, ein schwarzer BMW X3 am vorderen linken Kotflügel beschädigt (Sachschaden ca. 800 Euro). Auch hier verlies der Verursacher den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

