POL-GS: Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug in St.Andreasberg

Im Zeitraum vom 27.02.2020 17.00 Uhr bis 29.02.2020 09.00 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter die Luft der beiden vorderen Reifen eines PKW, VW Caddy, welcher ordnungsgemäß auf einen Parkplatz in der Herrenstraße in St.Andreasberg abgestellt war, abgelassen. Der PKW-Führer bemerkte diesen Umstand erst während der Fahrt, weil seine Lenkung offenbar nicht richtig funktionierte. Bei der Überprüfung seines Fahrzeuges stellte er nun zudem noch fest, dass der Lack an den vorderen Türen zerkratzt wurden ist. Der Gesamtschaden wurde auf 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Braunlage zu melden.

