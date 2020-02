Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Streit eskaliert - Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Parkender PKW beschädigt

Ein PKW Renault Twingo, welcher auf einem Kundenparkplatz einer Praxis in der Karl-Kurz-Straße geparkt war, wurde zwischen Montagmittag, 13:45 Uhr und Dienstagmorgen, 09:20 Uhr, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher in Wohngebäude in der Ritterbachstraße. In der Wohnung wurde anschließend ein Schlafzimmer und ein Gästezimmer durchsucht und zumindest etwa 160 Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnung

In der Straße Im Haal wurde am Dienstag zwischen 16 Uhr und 21:45 Uhr, eine Wohnungstür aufgebrochen und anschließend das Zimmer durchsucht. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Rot am See: Verkehrsunfallflucht

Zwischen 5:30 Uhr und 15:15 Uhr am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz im Bereich der B290 bzw. L1040 einen dort abgestellten VW Golf bei einem bislang unbekannten Fahrmanöver. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Die Polizei Rot am See nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0795 454 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall

4.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagabend gegen 19:30 bei einem Auffahrunfall in der Haller Straße auf Höhe der Straße Im Hummelsberg. Ein 34 Jahre alter Opel-Fahrer war auf der Haller Straße in Fahrtrichtung Maulach unterwegs. Als er sein Fahrzeug anhielt, um in die Straße Im Hummelsberg abzubiegen, erkannte ein nachfolgender 22-jähriger Seat-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch den Unfall war der Seat nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rot am See: Kollision bei schneebedeckter Fahrbahn

Kurz vor 23:00 Uhr am Dienstag war ein 23 Jahre alter Peugeot-Fahrer auf der Landstraße in Hausen am Bach von Insingen kommend in Richtung Rot am See unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum dortigen Sportplatz bremste er sein Fahrzeug ab, kam auf der Schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Gold eines 25-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 500 Euro.

Obersontheim: Streit eskaliert

Am Dienstag um kurz nach 18:45 Uhr kam es in der Hauptstraße, an einem dortigen Treppenabgang zu einer Tiefgarage, zu einem Streitgespräch zwischen einem 41-jährigen Mann und einer 37-jährigen Frau. Unvermittelt stieß die Frau den 41-Jährigen die Treppenstufen hinab, wo er kopfüber schwer verletzt am Ende der Stufen liegen blieb. Er musste durch die Feuerwehr Obersontheim, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort kamen, geborgen werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

