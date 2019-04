Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag ein Fenster auf und drangen dann in ein Pfarrhaus auf der Frohlinder Straße ein. Hier hebelten sie dann einige Türen auf und schlugen auch eine Glastrenntür ein. Sie suchten nach Wertgegenständen und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagabend brachen Unbekannte Täter in einen Kindergarten auf der Frohlinder Straße ein. Sie versuchten zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln, hebelten dann aber ein Fenster auf und drangen ins Gebäude ein. Auch hier flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Ein möglicher Tatzusammenhang der beiden Einbrüche wird derzeit geprüft.

Gladbeck

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend drangen unbekannte Täter in eine zur Zeit unbewohnte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Klarastraße ein. Ob die Täter etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Samstagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Förderschule auf der Roßheidestraße eingebrochen waren. Die Täter hatten eine Noteingangstür aufgebrochen und waren dann eingedrungen. Die Täter durchsuchten einen Klassenraum und nahmen die Klassenkasse mit.

Auf einem Baustellengelände an der Hornstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen den Tank eines dort geparkten Lastwagen und einem Radlader auf und zapften Dieselkraftstoff ab. Weiterhin brachen sie einen Baucontainer auf und stahlen daraus ebenfalls Dieselkraftstoff.

Marl

Samstag, in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Joseph-Haydn-Straße ein und stahlen eine Geldbörse.

Samstag, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Straße Am Wetterschacht ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und stahlen eine Perlenkette

Herten

Auf der Otto-Lenz-Straße brachen unbekannte Täter am Samstag, in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Um in die Wohnung zu gelangen hatten sie die Wohnungstür aufgebrochen. Sie stahlen eine Playstation mit Spielen und Bargeld-

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

