Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 33-Jähriger nach Raub in Wohnung in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 20.30 Uhr, klingelte ein unbekannte Mann an der Tür eines 42-jährigen Marlers auf der Holunderstraße. Als dieser öffnete, stieß ihn ein ihm weitläufig bekannter 33-jähriger Marler zurück und beide drangen in dessen Wohnung ein. Hier schlug der 33-Jährige auf den 42-Jährigen ein und forderte von ihm Bargeld und dessen Handy. Mit der Beute flüchteten dann beide aus der Wohnung. Aufgrund der Angaben des 42-Jährigen konnte der 33-Jährige ermittelt werden und an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde er am nächsten Tag bei Amtsgericht vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell