Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Täter bei Schuleinbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 3.10 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Anwohner, wie zwei Männer sich verdächtig auf einem Schulgeländer an der Hohenzollernstraße begaben und benachrichtigte die Polizei. Als Beamte vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits in die Schule eingedrungen. Ein 20jähriger aus Bergheim und ein 23-jähriger Hertener konnten im Gebäude festgenommen werden. Bei ihnen konnte Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Beide wurden zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

