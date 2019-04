Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Acht Autos am Wochenende beschädigt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte in der Innenstadt, auf der Straße Holtkamp zumindest vier Autos. An den Autos zerstachen die Täter jeweils einen Reifen.

Bereits in der Nacht zu Samstag hatten unbekannte Täter im Ortsteil Ost mindestens vier Autos beschädigt. Alle Autos standen auf der Nordseestraße und an allen wurde die jeweilige rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Hinweise erbittet das zuständige Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell