Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte beschädigen drei Autos im Ortsteil Castrop

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurden im Orteil Castrop mehrere Autos beschädigt. Aktuell liegen drei Anzeigen vor. Auf der Schillerstraße und dem Veilchenweg beschädigten die Täter jeweils den rechten Autospiegel an zwei geparkten Autos. Auf der Mühlenstraße beschädigten sie die Windschutzscheibe eines weiteren geparkten Autos. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell