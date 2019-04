Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter bei Einbruch gefasst

Geilenkirchen (ots)

Am Montag, 23. April, wurde ein 32-jähriger Mann, der zurzeit ohne festen Wohnsitz ist, nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße festgenommen. Während einer Streifenfahrt hatten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg an einem Fenster der geschlossenen Gaststätte eine Person beobachtet, die einen Motorradhelm trug. Als sie nach dem Rechten sahen, war der Mann bereits ins Gebäude eingedrungen. Daraufhin umstellten die Beamten die Gaststätte und durchsuchten diese. Im Inneren konnte der Einbrecher angetroffen und festgenommen werden. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er mit Haftbefehl des Landgerichts Gießen polizeilich gesucht wurde. Er ist in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte bereits in Erscheinung getreten. Die Polizeilichen Ermittlungen zu dieser Tat dauern weiter an.

