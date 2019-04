Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 112 der KPB Heinsberg vom 22.04.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz, Einbruch in Wohnung

In der Zeit zwischen Sonntag, 21.04.2019, 17.00 Uhr und 23.00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Flassenberger Straße auf und durchsuchten in der Wohnung alle Räume. Aus aufgefundenen Taschen entwendeten die unbekannten Täter Bargeld und Schmuck.

Heinsberg, Einbruch in Gaststätte

Zwei unbekannte Täter drangen am Sonntag, 21.04.2019, gegen 3.00 Uhr auf bislang nicht geklärte Weise in ein Restaurant an der Danziger Straße ein und durchsuchten mehrere Behältnisse. Sie entwendeten Münzgeld, wurden aber offensichtlich von einem Angehörigen des Restaurantbesitzers bei der weiteren Tatausführung gestört, als dieser das Restaurant zum Tatzeitpunkt aufsuchte. Nach ersten Auswertungen der Videoaufzeichnung handelte es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahre. Ein Täter trug eine Brille, und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Er trug darüber hinaus eine helle Kapuze über dem Kopf. Hinweise zu den Einbrechern werden erbeten an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452-9200.

Selfkant-Tüddern, Diebstahl eines PKW-Anhängers

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Samstag, 20.04.2019, 21 Uhr und Sonntag, 21.04.2019, 11 Uhr einen in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Mittelstraße abgestellten PKW-Anhänger mit HS-Kennzeichen. Auf dem PKW-Anhänger befanden sich verschiedene Baumaterialien und Elektrogeräte.

Hückelhoven-Baal, Versuchter Diebstahl aus drei Pkw

Zwischen Samstag, 20.04.2019, 14.30 Uhr und Sonntag, 21.04.2019, 09.15 Uhr schlugen unbekannte Täter an drei auf der Bahnstraße abgestellten Fahrzeugen die Seitenscheiben bzw. Heckscheiben ein. Ob aus den Fahrzeugen entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell